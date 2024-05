Anche i musei fanno il pieno: boom di visitatori

Il record è stato toccato sabato 4 maggio, quando 1.908 persone hanno visitato i luoghi della cultura del centro storico di Rimini, tra Museo della Città, Fellini Museum, biblioteca Gambalunga, Galleria dell’immagine e Domus del Chirurgo. L’amministrazione comunale fa il bilancio degli ultimi due ponti, quelli del 25 aprile e dell’1 maggio, durante i quali "sono stati in totale oltre 7mila gli ingressi registrati nei musei". Sono stati "due ponti fra arte e cultura, con un’inaugurazione da tutto esaurito per la quarta edizione della Biennale del disegno. Un flusso incessante di visitatori, alla scoperta dei tesori e degli oltre mille disegni custoditi negli spazi museali".

Un successo dunque anche il weekend inaugurale della Biennale del disegno che, dopo la presentazione di questa edizione in un cinema Fulgor gremito di persone, ha registrato, dalle 18,30 alle 21, quasi duemila persone negli spazi citati. Molto apprezzate le introduzioni alla visita da parte dei curatori delle 12 esposizioni sotto la direzione artistica di Massimo Pulini, che compongono questa quarta edizione, dal titolo Ritorno al viaggio, dal Grand Tour alla fantascienza, che resterà allestita fino al 28 luglio in contemporanea nelle varie sedi espositive diffuse in città.