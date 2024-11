Angels dominano,. Osimo nervosa . Titans sconfitti

Ancora in testa, senza sconfitte. Sempre con la compagnia dei Baskers Forlimpopoli, l’altra imbattuta. Gli Angels Santarcangelo non falliscono l’appuntamento con l’ottava vittoria stagionale e regolano con discreta facilità una nervosa Robur Osimo. L’86-66 del PalaSgr è il risultato di una partita che i clementini comandando con autorità a partire dal secondo quarto. Nel primo, finito col +2 esterno sul 17-19, sono stati i marchigiani a tenere il timone del comando. Poi, in pieno secondo quarto, un fallo in attacco fischiato a Ciampaglia scatena le proteste ospiti. Vengono espulsi in sequenza il capoallenatore Castorina, il vice Novelli e il dirigente Agostinelli, con la Dulca che ne approfitta per scappare via e allungare poi sul 48-34 dell’intervallo. Nella ripresa nuovo allungo e gara subito chiusa. Il tabellino: Goi 12, Giovannelli 13, Baschetti 2, Macaru 18, Benzi 5, Rossi ne, Rivali 6, Bedetti 4 (foto), Mari 5, Frisoni 6, Lombardi ne, Saltykov 15. All.: Serra. Intanto i Titans non riescono a strappare il referto rosa a Urbania (63-48). I marchigiani chiudono ogni possibilità a San Marino in un quarto periodo in cui viaggiano ben oltre la doppia cifra di margine. Il tabellino: Borello ne, Bomba 7, Macina 9, Fusco 14, Guida ne, Cardinali 2, Botteghi 10, Lorenzi, Felici 6, Fiorani. All.: Rossini. La classifica: Santarcangelo e Forlimpopoli 16; Urbania e Fossombrone 14; Pall. Titano, Porto Sant’Elpidio e Jesi 8; Pisaurum e Real Pesaro 6; Guelfo, Falconara e Montegranaro 4; Osimo 2; Ancona 0.