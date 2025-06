Banditi in gioielleria. Il titolare reagisce e li mette in fuga

Un terzetto di banditi - uno dei quali armato di pistola - è entrato in azione ieri mattina nel cuore del centro storico di Rimini. Il colpo è però sfumato anche grazie alla reazione del gioielliere che non si è fatto intimidire e ha affrontato i malviventi riuscendo alla fine a costringerli alla fuga. Intorno alle 9.15 tre uomini con il volto travisato hanno tentato di rapinare la gioielleria Monti, in via dei Cavalieri. Sull’episodio sono in corso le indagini dei carabinieri di Rimini.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, uno dei malviventi – con il volto coperto da cappuccio e mascherina – è entrato da solo nel negozio. All’interno, in quel momento, c’era solo il titolare. Una volta dentro, l’uomo ha estratto una pistola, molto probabilmente una replica, e l’ha puntata contro il commerciante, intimandogli di consegnare i preziosi. Ma il piano ha preso una piega inaspettata: il titolare, anziché cedere alla minaccia, avrebbe affrontato a muso duro il bandito, opponendo resistenza e scagliandosi contro di lui. All’interno della gioielleria sono stati momenti di grande concitazione. L’uomo armato si è fatto cogliere alla sprovvista dalla reazione decisa del gioielliere e ha scelto di battere in ritirata.

All’esterno lo attendevano due complici, anche loro a volto coperto, pronti per la fuga. I tre si sono dileguati a piedi tra le vie adiacenti, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenute due pattuglie dei carabinieri di Rimini. I militari hanno ascoltato la testimonianza del titolare, scosso ma illeso, e acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza della gioielleria. Le indagini, affidate al nucleo operativo, puntano a identificare la banda. I rilievi tecnici sono stati eseguiti dal nucleo investigativo dell’Arma.

Il tentativo di rapina di oggi arriva a pochi giorni di distanza da un altro episodio simile avvenuto nel cuore di Rimini. La scorsa settimana, infatti, la gioielleria Benvenuti, in via Garibaldi, era stata presa di mira da una banda che durante la notte aveva utilizzato un’auto come ariete per sfondare l’ingresso. In quel caso, i ladri erano riusciti a mettere le mani su alcuni gioielli in esposizione, prima di fuggire.