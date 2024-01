Biancorossi in cerca di terzini. Il sogno è Yuri Rocchetti

Il Rimini deve iniziare a correre sul mercato. Un centrocampista e un terzino sono nel mirino del club di Piazzale del Popolo, entrambi under. Per il centrocampo, ormai da più di qualche giorno, i biancorossi hanno pensato al giocatore del Bari, Filippo Faggi. Classe 2003, l’ex Imolese in questa stagione in Puglia ha messo insieme una sola presenza. Da qui l’esigenza del centrocampista e del club di andare a caccia della squadra giusta per poter concludere la stagione con più minuti nelle gambe. Il Rimini ha risposto subito presente alla ‘chiamata’. La trattativa è ben avviata con i romagnoli già in accordo con la dirigenza barese. Si attende, quindi, soltanto il via libera all’operazione che verrà conclusa una volta limati i dettagli.

Meno avanzata, anche vista la concorrenza, è la trattativa che porta al terzino sinistro della Cremonese, Yuri Rocchetti. Classe 2003, originario di Rieti, in questa stagione non ha trovato spazio con i lombardi che hanno così deciso di cederlo in prestito. Una ‘notizia’ che ha stuzzicato l’appetito di diversi club di serie C, tra i quali anche il Rimini. Ma la concorrenza è decisamente agguerrita considerando che tra le pretendenti ci sono anche Virtus Entella, Perugia e Triestina, non esattamente le ultime arrivate in categoria. La dirigenza biancorossa ci prova a dare l’assalto al giocatore anche considerando l’assoluta necessità di esterni di difesa da consegnare il prima possibile nelle mani di mister Troise. Ma l’impressione è che il Rimini, da qui alla chiusura del mercato invernale nei primi giorni di febbraio, servirà più di qualche pedina per ritoccare la rosa a disposizione del tecnico campano.