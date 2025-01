Biblioteca, in un anno 21mila accessi

Biblioteca sempre più aperta. A Misano, la struttura comunale ha visto nel corso del 2024 ben 37 aperture straordinarie pensate per le esigenze dei cittadini. Guardando ai numeri, nei 12 mesi si sono registrati 21.505 accessi, con 259 nuovi tesserati e quasi 20mila prestiti librari. È proseguita la collaborazione con le scuole attraverso progetti, proposte di lettura, incontri con l’autore e con professionisti del settore. Hanno riscosso successo gli spettacoli delle ‘Domeniche in biblioteca’ attirando e divertendo i più piccoli mentre tantissimi appassionati di giochi di tutte le età hanno partecipato ai sabati ludici curati dell’Associazione La Torre. Sono continuati gli incontri mensili dei gruppi di lettura, in italiano ed in spagnolo, attivi anche durante gli incontri d’autore che hanno dato risalto agli scenari politici attuali e alle commemorazioni di storia locale. Tra i libri più letti ‘L’educazione delle farfalle’ di Donato Carrisi e ‘Ci vediamo in agosto’ di Gabriel Garcia Marquez.