Bilancio e Giustizia entrano in Consiglio

Le porte del Consiglio grande e generale torneranno ad aprirsi lunedì mattina per poi chiudersi una settimana dopo, il 23 dicembre. Bilancio di Previsione e la relazione sullo stato della Giustizia sono i due temi caldi che verranno affrontati in aula prima delle festività natalizie. Ma in primo piano ci sono anche l’approvazione del Piano sanitario e socio-sanitario e il comma su Banca Centrale con la presa d’atto delle relazioni consuntive sull’andamento del sistema finanziario. Oltre alla nomina di due nuovi membri del Consiglio direttivo e le modifiche allo Statuto. Decisamente lunga la lista di decreti da ratificare (19 in tutto). Tra i quali spiccano le modifiche all’ordinamento interno del fabbisogno dell’Azienda autonoma di Stato per i Lavori pubblici e l’Azienda autonoma di Stato per i Servizi. Lunga anche la lista degli Ordini del giorno da votare.