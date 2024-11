Bilancio partecipativo: 7 proposte dai cittadini

Torna il bilancio partecipativo e da cittadini e comitati di quartieri arrivano tante richieste e tante novità per il futuro di Cattolica ed il suo territorio. Si parte dall’installazione di 10 fontanelle nei vari quartieri della città, attrezzature, divise e dispositivi per l’associazione di Protezione civile, giochi in piazza Po, Restauro, conservazione e aggiornamento del "Muro dei Soranom", voluto fortemente da Peter Tonti per ricordare in dialetto le famiglie della Regina. E poi giochi per l’infanzia al Parco del Capostazione, la riqualificazione del vicolo Canapai, storico camminamento della Cattolica Vecchia, in pieno centro storico, ed ancora tra le proposte anche eventi divulgativi sugli effetti del cambiamento climatico al Salone Snaporaz.

"Sono queste le maggiori proposte presentate da cittadini e cittadine di Cattolica e candidate al nuovo bilancio partecipativo – spiega l’amministrazione comunale – si apre così la seconda fase della procedura, quella del voto da parte della città che si terrà nelle giornate del 9, 10, 11 e 12 dicembre, a Palazzo Mancini. I tre progetti che otterranno il maggior numero di preferenze saranno finanziati dal Comune, ciascuno con una quota di 11mila euro stanziata con il bilancio partecipativo". Dunque saranno ancora una volta i cittadini a decidere, con il proprio voto, nel segno della partecipazione. Intanto da ricordare che sono stati quattro i progetti realizzati con il precedente bilancio partecipativo.

Il primo, di maggio 2023, è stato il Fadiga Festival, mentre il secondo, inaugurato a dicembre 2023, ha arricchito il Parco della Pace con un area fitness (Calisthenics) molto apprezzata e utilizzata. Questa estate, invece, si è tagliato il nastro al parco Robinson dove nel campetto è stato posizionato un canestro e relative protezioni e paracolpi per permettere di giocare in sicurezza. Il quarto progetto più votato è stato un ascensore per la barca inclusiva PuraVida, natante che permette di navigare e godere dell’esperienza di una gita in mare anche a persone con disabilità. Il progetto è in fase di realizzazione e si pensa di mettere in acqua proprio tale barca nei prossimi mesi.

Luca Pizzagalli