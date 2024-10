Casa della salute, si parte: via ai lavori

Prende il via il cantiere per l’arrivo della nuova casa della salute a Bellaria Igea Marina. Accanto alle ultime implementazioni del polo sanitario di piazza Del Popolo, vicino al municipio, con l’arrivo del Cau qualche mese fa, nell’ area riservata alla costruzione del nuovo immobile ieri mattina è partito il cantiere con l’abbattimento di diverse piante. Molti cittadini hanno chiesto chiarimenti. L’Ausl assicura: "Il progetto prevederà la piantumazione di nuovi alberi e una riqualificazione ambientale completa dell’intera area". Il progetto prevede il raddoppio di volumi e superfici dell’attuale casa della salute. Un nuovo edificio, da oltre due milioni di euro, che offrirà nuovi servizi, a partire dalla diagnostica. "Avere a Bellaria Igea Marina la casa della comunità – dice l’assessore alla sanità, Ivan Monticelli – è un successo. Altri territori non hanno questa possibilità. L’amministrazione si è prodigata per consegnare l’area all’Ausl nei tempi previsti per poter accedere ai finanziamenti e il servizio offerto sarà di gran lunga superiore alla perdita di qualche albero. Alberi che verranno ripiantati negli spazi adiacenti e nei parchi che abbiamo. Negli ultimi cinque anni ne sono stati piantati più che in passato".

In piazza del Popolo il polo sanitario sarà così un punto di riferimento per molti servizi socio-sanitari integrati con medici di famiglia, specialisti, gli infermieri e gli operatori sanitari. "Una sfida importante – conclude Monticelli – che oltre a migliorare la qualità della vita delle persone cerca di diminuire i costi per la comunità". Prosegue il dirigente architetto Enrico Sabatini dell’area progettazione e sviluppo edilizio Ausl Romagna: "La casa della salute va a implementare i servizi socio-sanitari sul territorio di Bellaria Igea Marina ed è prevista una completa riqualificazione dell’area, anche a livello ambientale. Gli operai partiranno con le escavazioni per le fondamenta questa settimana e la prossima, poi si procederà con le fondazioni". I fondi investiti saranno quelli del Pnrr e il cronoprogramma va avanti spedito per rispettare i tempi previsti dall’iter: le fondazioni arriveranno entro dicembre, la conclusione del cantiere è prevista invece entro il 2026.

Rita Celli