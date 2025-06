"C’è un ragazzo con un coltello". Blitz dei vigili alla festa degli studenti

"Un ragazzino ha tirato fuori un coltello a una festa di studenti, spaventando chi era lì in quel momento". La denuncia arriva dall’ex consigliere comunale Danilo Lombardi (Movimento 5 stelle) che descrive quanto accaduto durante la festa di fine anno della scuola Panzini. Un momento di gioia e condivisione che si è trasformato in pochi attimi in un episodio capace di generare allarme tra studenti e genitori.

"Secondo le ricostruzioni – racconta Lombardi – il giovane si sarebbe avvicinato a delle ragazze sfoggiando un coltellino, con un atteggiamento di sfida". Subito allertata da parte di alcuni presenti alla festa, la polizia locale – già presente sul posto – è intervenuta ripristinando rapidamente l’ordine. Dalla stessa polizia locale fanno sapere però che "non è stato trovato" alcun coltello. Ma per Lombardi l’episodio non va isolato. "A preoccupare – sottolinea – non è solo il gesto in sé. Ciò che incute timore è il clima più generale di bullismo, disagio e piccoli atti di violenza".

Da qui l’invito a una riflessione collettiva, e a un impegno più deciso: "Dobbiamo investire di più in sensibilizzazione, soprattutto su temi come il bullismo e la sicurezza digitale. I minori sono soggetti fragili, e come tali vanno protetti e ascoltati. Serve più attenzione, più educazione, più presenza". Lombardi propone infine di rispolverare un progetto nato cinque anni fa: l’osservatorio sulla condizione scolastica. "Oggi più che mai bisognerebbe riprenderlo, rafforzarlo, per creare una rete tra scuola, famiglie e istituzioni. Solo così possiamo accompagnare i ragazzi verso una crescita davvero serena e consapevole"

Aldo Di Tommaso