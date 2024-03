"Ceccarelli? Dovrebbe rispettare il suo partito"

"Filippo Giorgetti è l’unica alternativa amministrativa possibile per Bellaria. Merita di portare a termine un lavoro iniziato cinque anni fa". Così Domenica Spinelli, senatrice e sindaco di Coriano dal 2012 al 2022 sulle prossime elezioni amministrative di giugno.

Come Fratelli d’Italia, darete pieno sostegno a Filippo Giorgetti?

"Assolutamente. La nostra posizione è chiarissima. Lo ha esplicitato anche il nostro coordinatore provinciale Nicola Marcello. Fin da gennaio, quando abbiamo fatto un meeting con i nostri vertici, siamo concentrati su questa lista che è competitiva. Giorgetti, in qualità di assessore e poi da sindaco, ha sempre lavorato tanto. Sia per Bellaria che per i comuni che chiedevano aiuto. È l’unica via perseguibile e la migliore, per Giorgetti e per il centrodestra. Rispetto a tutto un lavoro fatto in cinque anni è opportuno continuare con lui, perché sappiamo benissimo che le dinamiche e le procedure sono elefantiache. Richiedono tempo e anni. In un solo mandato non si riescono a completare tutti gli obiettivi. Filippo ha tutte le carte in regola per continuare a fare il sindaco. Lo dico sia da amica che da parlamentare. Tra noi c’è una collaborazione istituzionale molto forte. Un sindaco deve avere tantissime qualità, deve saper dialogare con gli altri colleghi. Sarebbe un peccato non sostenerlo. Lo faremo convintamente affinché potrà continuare a fare il lavoro che ha egregiamente svolto fino ad ora. Credo anche che la risposta dei cittadini sia stata risposta chiara. Non serve confusione per la città".

Il centrodestra ha dichiarato nei giorni scorsi di essere unito per Giorgetti. Ma Ceccarelli non seguirà la Lega a Bellaria Igea Marina.

"Come hanno sottolineato i nostri coordinatori provinciali i tre partiti sono uniti. L’unione è salda. Anche la Lega appoggia assolutamente Giorgetti. Quando i vertici di un partito danno delle direttive chiare, tutti gli appartenenti dovrebbero seguirle, per la solidità e le sfide dell’intera coalizione. Stimo sia Ceccarelli, per il suo lavoro nei due mandati, che Giovanardi, il suo ex assessore, che ora si candida sindaco. Politicamente però la vediamo in modo differente".

Quale sarà invece il vostro contributo?

"I progetti sono tanti. Non posso fare altro che sostenere e affiancare i progetti che i sindaci del territorio fanno. Nicola Misiani, il nostro coordinatore a Bellaria, sta facendo un grande lavoro. Stanno preparando una lista molto competitiva. Daranno il meglio di sé. Inoltre come Fratelli d’Italia saremo presenti a Bellaria ad aprile, per dare un appoggio concreto a Filippo Giorgetti. Sono molto orgogliosa che non ci sia mai stato nessun tentennamento sul suo nome".

