Centinaia di ciclisti da tutto il mondo per La Titanica. Tafi e Tiberi ospiti d’onore alla serata di gala

Centinaia di ciclisti arrivati da tutto il mondo a San Marino per partecipare a La Titanica. I festeggiamenti sono iniziati nel pomeriggio di sabato scorso con l’inaugurazione della mostra ‘La Titanica in Giallo’, alla presenza dei Capitani Reggenti. La mostra, allestita a Palazzo Graziani resterà aperta fino al 29 giugno e ripercorre la storia del ciclismo attraverso le oltre trenta biciclette della collezione di Dario Corsi e alle maglie storiche di Damiano Saulig. In serata, poi, è stata la volta della cena ciclistica che si è tenuta sotto i portici di Borgo Maggiore. Ospite d’onore il campione Andrea Tafi che ha intrattenuto i presenti con aneddoti e storie sulla sua carriera. Una serata speciale allietata anche dalla visita a sorpresa della maglia bianca del Giro d’Italia Antonio Tiberi. Domenica si è svolta la ciclostorica, con tre percorsi di 40, 65 e 77 chilometri, che ha attraversato i paesaggi di San Marino e della Valmarecchia. Un tracciato impegnativo, ma anche molto panoramico, che ha permesso ai partecipanti di godere appieno della bellezza del territorio sammarinese.