Cinquanta opere a Palazzo Sums

Sarà ospitata a Palazzo Sums da domenica 2 giugno al 22 settembre la mostra ‘Transavanguardia. La vitalità del contemporaneo’. Curata da Alessandro Gea, l’esposizione sarà inaugurata sabato alle 18.

Il percorso espositivo comprende una cinquantina di opere di Sandro Chia, Francesco Clemente, Enzo Cucchi, Nicola De Maria e Mimmo Paladino. Dipinti e sculture selezionate che offrono un’ampia testimonianza delle ricerche condotte negli anni Ottanta, in piena Transavanguardia, includendo inoltre realizzazioni più recenti, che attualizzano, senza smentirle, le basi del movimento, gettate da Achille Bonito Oliva quasi mezzo secolo fa. Principio cardine che collega le opere in mostra è il primato della soggettività dell’artista, che attua una ricerca individuale e libera. Palazzo Sums è visitabile tutti i giorni con orario dalle 10 alle 18. Per informazioni e prenotazioni: 0549 - 909 421.