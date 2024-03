Cioccolata e frutta scaduta: blitz dei Nas

Controlli a tappeto dei Nas di Bologna in pasticcerie, panifici e pastifici in vista della Pasqua. Nelle province di Ferrara, Bologna, Ravenna e Rimini i militari hanno eseguito 78 ispezioni e tra queste in 28 sono state rilevate delle criticità. In un laboratorio di pasticceria del Riminese sono stati sequestrati circa 150 chili di prodotti dolciari come cioccolato, coloranti e frutta secca, scaduti anche da oltre un anno. Inoltre, i Nas hanno rilevato l’attivazione di un laboratorio per la produzione di gastronomia, fresca e congelata, alla quale veniva assegnata arbitrariamente una data di scadenza di 12 mesi dalla produzione, senza nessuna valutazione dei rischi o studio analitico sui prodotti. Il laboratorio è stato quindi sospeso e sono stati sequestrati, assieme ai prodotti scaduti, altri 920 chili di preparazioni gastronomiche irregolari, mentre sono stati smaltiti anche numerosi panettoni e pandori, avanzati delle scorse festività natalizie e con shelf-life superata, destinati ad essere donati in beneficenza o alla degustazione gratuita in occasione di fiere e convegni. Infine, sempre nel riminese, in un’azienda attiva nella tostatura e commercializzazione di frutta secca sono stati sequestrati circa 6.900 chili di frutta secca, in prevalenza pistacchio, con data di scadenza superata. In totale, a conclusione delle operazioni condotte dai Nas, sono state chiuse strutture ed aziende per oltre 800mila euro, sequestrati e distrutti alimenti del valore di circa 235mila euro ed elevate multe per 65mila euro.