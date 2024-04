Città green, viabilità e commercio. Ecco le priorità di Confesercenti

Allungare il Metromare fino a Cattolica per collegare Misano con la Fiera e la stazione di Rimini. Inoltre vanno "tutelati" i ristoranti sulla spiaggia "assieme agli stabilimenti balneari". Confesercenti detta l’agenda elettorale dei futuri candidati sindaci. La campagna elettorale sta entrando nel vivo al rallentatore. Solo il sindaco uscente Piccioni ha ufficializzato lista e squadra e si sta muovendo. Si rimane in attesa del passo in avanti del centrodestra con la candidatura di Antonio Mignani ancora non ufficializzata. Discorso simile per Marcello Tonini che è già sceso in campo, ma da allora non ha ancora presentato la squadra. Così ci pensa Confesercenti a sollecitare i candidati chiamandoli a fare il primo passo condividendo le priorità delineate dall’associazione. "Le proposte sono il frutto di un confronto interno all’associazione e mirano a inserirsi nel dibattito elettorale per portare la prospettiva degli operatori economici misanesi – spiega il presidente di Confesercenti Misano, Antonio Gaia –. Verranno inviate a tutti i candidati. Auspichiamo che alcuni dei punti del nostro documento possano essere inclusi all’interno dei loro programmi elettorali".

In tema di mobilità l’associazione chiede il prolungamento del Metromare per collegare Misano con Fiera, aeroporto e stazione di Rimini. Inoltre "altra infrastruttura strategica è il sottopasso di collegamento tra via del Carro e il mare". Altro elemento è lo stop al cemento. Misano può ancora contare su vaste aree verdi vicino la mare. "Dobbiamo qualificarci come destinazione turistica green". Resta il no secco a nuovi poli commerciali, mentre viene chiesto di investire nel centro "con nuovi arredi attorno a piazza Repubblica e migliorarne l’accessibilità al centro". C’è poi il tema della spiaggia. A Misano solo parte dell’arenile è demaniale, la parte restante è del Comune. "I bar-ristoranti di spiaggia rappresentano un’offerta di eccellenza e strategica, vanno tutelati".

Andrea Oliva