Giovani a scuola d’impresa: "Giusto essere ambiziosi, ma serve una preparazione"

Torna Startup weekend: da venerdì a domenica prossimi "i giovani a scuola di impresa". Saranno coinvolti un centinaio di studenti di quattro scuole: il Liceo Karis, il Liceo Scientifico Serpieri, l’ITSE Valturio di Rimini e l’ISISS Gobetti De Gasperi di Morciano. Un weekend lungo "di formazione e imprenditorialità, con gli studenti affiancati da professionisti e imprenditori".

L’iniziativa si terrà presso la sede centrale di RivieraBanca a Rimini, all’insegna di "cooperazione, innovazione, apprendimento". Gli studenti tra i 16 e i 18 anni faranno "una completa esperienza sulle modalità di percorso dall’idea imprenditoriale alla sua realizzazione, con l’obiettivo di crescere in consapevolezza, abilità e competenze". Daranno spazio, durata complessiva 54 ore, alla propria creatività per concretizzare gli studi compiuti in modo da trasformare le idee personali sui bisogni sociali, in progetti imprenditoriali innovativi, grazie al supporto e alla guida di esperti. "Progetteranno idee imprenditoriali e allenaranno le abilità relazionali necessarie a ogni progetto di squadra, interagendo con mentor e persone esterne alle loro reti quotidiane e ricevendo feedback preziosi per presentare i loro progetti alla fine del weekend a una giuria selezionata".

Techstars Startup Weekend è un evento organizzato da Fattor Comune, società benefit che attraverso il digitale e l’innovazione aiuta le imprese e le organizzazioni a crescere, in collaborazione con RivieraBanca, Uni.Rimini e il Campus di Rimini dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna. "Quando talento, valori, spirito cooperativo sfociano nell’economia, i giovani di oggi, imprenditori del domani, possono avere l’ambizione di pensare in grande, senza mai perdere i fondamentali dettagli che vengono loro insegnati e che impareranno strada facendo, soprattutto dal punto di vista umano – commenta il presidente di RivieraBanca Fausto Caldari – ecco perché Startup Weekend è un progetto formativo di cui RivieraBanca va orgogliosa". Un’iniziativa che nel 2023 ha ricevuto il premio ’Youz’ della Regione Emilia-Romagna come miglior progetto per i giovani.