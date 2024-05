Già mille firme per i quesiti referendari

Referendum popolari 2025 “Il lavoro è un bene comune”: in provincia di Rimini, nella prima settimana di raccolta, già 1000 firme a sostegno dei quattro quesiti referendari. Tavoli di raccolta firme in tutte le tredici sedi della Camera del Lavoro e dalla prossima settimana ai mercati settimanali, dal 10 maggio il via ad una campagna straordinaria di assemblee aziendali. Tra i tanti sostenitori hanno già firmato i referendum popolari 2025 “Il lavoro è un bene comune”: la Presidente dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna Emma Petitti (foto), il Senatore Marco Croatti, la Vice Sindaca di Rimini Chiara Bellini, il Consigliere comunale e provinciale di Rimini Giuliano Zamagni, il Consigliere comunale di Rimini Edoardo Carminucci. È già possibile firmare in orario di apertura in tutte le tredici sedi Cgil della provincia, a partire dalla quella centrale di Rimini in via Caduti di Marzabotto, 30.