I familiari di Diana Sorini:: "Commossi dall’affetto della città"

"Commossi dal ricordo della scuola". Sono le parole di Enzo, il marito, Silvia e Andrea, i figli di Diana Sorini, l’insegnante del liceo Volta Fellini deceduta in un incidente stradale il 15 aprile. "Siamo rimasti molto colpiti dai gesti, dalle parole e dai pensieri che sono stati dedicati in questi giorni a Diana. Il suo ricordo ha unito nel cordoglio due comunità, quella di Urbino e quella di Riccione, e noi familiari abbiamo sentito forte il loro abbraccio. Abbiamo assistito commossi alla commemorazione che la sua scuola ha organizzato per lei. Tutte le autorità civili e religiose di Riccione, il preside Principi e i colleghi hanno voluto salutarla condividendo un ricordo, un pensiero, un saluto. I suoi ragazzi si sono mobilitati e in una settimana hanno sistemato l’aula dove insegnava: hanno tinteggiato, incorniciato e appeso i lavori preparati con lei, hanno pulito i banchi per dedicare quel luogo alla sua memoria. Ci siamo emozionati vedendo con loro un video che hanno realizzato. Sembrava quasi fosse una sorpresa fatta per lei e non un commiato, a dimostrazione che Diana è stata ed è nelle loro vite una presenza preziosa. Anche adesso, ci dicono, l’aula è piena dei fiori che tanti ex allievi continuano a portare per salutare la loro insegnante".

La famiglia vuole così ringraziare tutti coloro che hanno voluto ricordare Diana. "Vorremmo ricambiare questo affetto ringraziando tutti per i pensieri, gli abbracci e per aver salutato con noi Diana. Ci teniamo ad esprimere la nostra gratitudine anche a tutti quelli che hanno lasciato un’offerta alla sua memoria comunicando loro che sono state devolute a questi tre enti: Aibws, Donne delle Contrade di Urbino, Fondazione Ospedale Salesi".