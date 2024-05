Blue, una "Duecento miglia" top. La barca di Mariotti sul podio

Ottimo secondo posto per la barca riminese Blue, il Transpac (Tp 52), nella regata "Duecento miglia di Caorle". Quasi quattrocento chilometri di altura in Adriatico. Nei quali la nuova imbarcazione dell’armatore riminese Bonfiglio Mariotti ha centrato il secondo posto nella classifica in tempo reale overall (tutti contro tutti) di una tra le regate più prestigiose dell’alto Adriatico.

Blue ha tagliato al secondo posto il traguardo al termine di una regata che ha visto la ’maxi-deriva’ di oltre quindici metri di lunghezza per buona parte del percorso anche in prima posizione. "Una grande soddisfazione per l’equipaggio – gongola Bonfiglio Mariotti, di recente fuoriuscito dal Club Nautico dopo molti anni di militanza – essendo quella di Caorle la prima regata per questa imbarcazione, che ha fatto quindi il suo esordio nel circuito della vela adriatica". Queste le parole dell’armatore Mariotti pochi minuti dopo il traguardo: "Sono davvero soddisfatto del gruppo che è stato fantastico, per noi era la prima regata con questa barca e sicuramente potremo migliorare ancora. Tutti i ragazzi sono stati bravissimi, buona parte del team era composto dall’equipaggio dell’anno scorso che ha regatato a lungo sul Melges 32 (la precedente barca da regata dello stesso Mariotti), insomma una bellissima regata e risultato più che soddisfacente".

La Duecento miglia di Caorle si disputa dal 1994. Il nome della regata deriva dalle miglia da percorrere, lungo uno degli scenari più imprevedibili e affascinanti dell’alto Adriatico: partenza da Caorle, passaggio per la boa foranea di Grado, quindi rotta per l’isola di Sansego. La Duecento è una regata nazionale e concorre all’assegnazione del titolo di ’Campione Italiano Offshore’. I partecipanti provengono da tutta Italia, oltre che da Austria, Germania, Slovenia, Croazia.