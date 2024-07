Litiga con i genitori a Rimini e colpisce il padre al volto con il citofono, arrestata la figlia

Rimini, 4 luglio 2024 - Ha litigato con i genitori per motivi legati al denaro, colpendo al volto il padre, al culmine della lite, con la cornetta del citofono, provocandogli una vistosa ferita al volto. Per questo motivo una ragazza è stata arrestata dalla polizia con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.

Il tutto è accaduto qualche giorno fa in città quando, intorno alle 19, una volante della polizia è intervenuta per una lite in casa scoppiata tra una ragazza e i suoi genitori. Gli agenti, arrivati sul posto, hanno sentito delle urla provenire da una casa e mentre salivano le scale hanno incrociato un uomo e una donna che stavano scappando impauriti. Giunti in casa i poliziotti hanno trovato la ragazza in stato di alterazione che ha insultato gli agenti, tentando di cacciarli via di casa.

Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, la lite sarebbe scoppiata per motivi legati al denaro e sarebbe degenerata al punto che la ragazza, in preda all'ira, ha colpito il padre al volto con la cornetta del citofono. Gli agenti hanno così portato in Questura la donna che, invece di calmarsi, ha assunto un comportamento minaccioso, lanciando le sedie, minacciando i poliziotti e manifestando la volontà di togliere la vita alla madre.

La ragazza è stata così arrestata per maltrattamenti in famiglia e denunciata per resistenza a pubblico ufficiale in attesa di essere portata in carcere a Forlì. i genitori della ragazza hanno raccontato che già più volte erano stati vittime delle reazioni della figlia.