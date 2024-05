Commercialista a processo. Minacciava la ex moglie: "Ti sfregio con l’acido"

L’aveva minacciata di sfregiarla con l’acido. Era arrivato perfino a scriverle: "Ti faccio spaccare le gambe". E l’aveva ’avvertita’ che non avrebbe più dato un euro per pagare l’università della figlia. Minacce pesantissime quelle rivolte alla moglie da un commercialista di 57 anni, che non si rassegnava alla fine della lore relazione. L’estate scorsa la donna, stanca dei suoi atteggiamenti, aveva deciso di lasciare il marito e l’aveva invitato ad andarsene da casa. Una fine che l’uomo non accettava. E da quel momento sono partite le minacce del 57enne contro la donna, quasi sempre con messaggi inviati via Whatsapp. Una situazione che ha spinto lei a presentare denuncia ai carabinieri. Sulla base delle indagini (erano state acquisite anche tutte le chat tra il commercialista e la moglie) il giudice per le indagini preliminari Raffaele Deflorio, su richiesta del sostituto procuratore Luca Bertuzzi, aveva disposto il 19 marzo il divieto di avvicinamento: il 57enne doveva mantenere sempre una distanza di almeno 500 metri dalla donna. E l’altro ieri ha deciso il giudizio immediato per il commercialista, accusato di minacce, molestie, atti persecutori. Il processo partirà l’8 luglio.

Nel frattempo all’uomo, che è difeso dall’avvocato Francesco Pisciotti ed è stato coinvolto in passato in altri procedimenti, è stato revocato il divieto di avvicinamento perché la moglie ha ritirato la querela. Ma la battaglia legale proseguirà. Non solo: l’avvocata Claudia Montanari – che assiste la donna – sta preparando un’altra querela contro il commercialista, per diffamazione.