Commercianti di Riccione Alba si mobilitano per il rifacimento del parco giochi, in palio un mega uovo di Pasqua per sostenere l'iniziativa.

Con un’iniziativa legata al gioco del Lotto i commercianti di Riccione Alba si sono mobilitati per sostenere il rifacimento del parco giochi accanto alla chiesa di Gesù Redentore. In palio un mega uovo di Pasqua in ogni attività. I clienti di negozi e pubblici esercizi dei viali Dante, Verdi e dintorni possono puntare su un numero della ruota indicata. Se si ha fortuna, in base agli estratti, ci si aggiudica il premio. Il ricavato della raccolta, anticipa Giorgio Fortunato, presidente del comitato Alba, "verrà consegnato alla parrocchia". Per il rifacimento dei giochi e per la manutenzione erano stati preventivati 10mila euro. Primo traguardo raggiunto con le donazioni volontà, ma servono altri fondi. Al momento la parrocchia, guidata da Don Franco Mastrolonardo, non ha fondi sufficienti per gestire il parco. Si può pertanto contribuire sul link www.albamater.it. Il Punto Giovane, che partecipa all’iniziativa, rilascia la ricevuta fiscale per la detrazione delle tasse. Si può contribuire pure tramite bonifico, Paypal, Carta di credito.

ni.co.