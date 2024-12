Contro il ghiaccio 50 tonnellate di sale

Il Comune di Riccione, in collaborazione con Geat, ha avviato il piano neve per la stagione invernale 2024/2025. Per affrontare al meglio le emergenze, il Comune ha predisposto 5 spargisale, 10 spalaneve e altri mezzi speciali pronti a intervenire non appena le condizioni meteorologiche lo richiedano. La salatura delle strade viene effettuata preventivamente quando sono previste gelate o nevicate, mentre i mezzi spalaneve entrano in azione soltanto quando il manto nevoso supera i cinque centimetri, per evitare danni all’asfalto e mantenere il traffico scorrevole. Per quanto riguarda la prevenzione del ghiaccio, il Comune ha predisposto una scorta di circa 50 tonnellate di sale, che viene utilizzato nei punti più critici, come ponti, cavalcavia, sottopassi e tratti collinari, dove il rischio di formazione di ghiaccio al suolo è maggiore.