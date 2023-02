Crisi del turismo, 20 hotel verso lo stop

Altri venti hotel hanno chiesto il cambio di destinazione d’uso a Cattolica. I dati che giungono dall’associazione Adac (oltre 220 soci iscritti tra medio-piccole strutture alberghiere, ristoranti, negozi e chioschi) fanno riflettere sulla crisi turistico-alberghiera locale e gettano ombre sul futuro dell’intero tessuto economico cittadino. "Dobbiamo tornare a ragionare una volta per tutte su che tipo di città vogliamo – dice Giuseppe Barbieri, presidente Adac – anche perché l’emorragia di alberghi non si ferma. Parliamo di strutture in media da 20-30 camere l’uno, quindi rischiamo di perdere nei prossimi anni almeno altre 600 camere".

E le soluzioni potrebbero essere sempre da ricercare in nuovi piani urbanistici o bonus fiscali: "Alcuni operatori con le loro strutture non sono più competitivi sul mercato – spiega Barbieri – e dunque richiedono o la possibilità di riqualificarsi magari come alberghi diffusi, in collaborazione con colleghi vicini e servizi extralberghieri, oppure come possibili aree parcheggio multipiano, dove potrebbero venirsi a creare dei silos ad esempio. L’ultima soluzione potrebbe essere trasformarsi in appartamenti ma in questo modo ne risentirebbe tutta l’economia cittadina con perdita pure di posti di lavoro. Urge una riflessione tra amministrazione comunale e categorie economiche al più presto, con un tavolo di lavoro tecnico che possa studiare le strategie in merito a tale problema ed al futuro di Cattolica". A questi attuali hotel pronti a lasciare il mercato se ne aggiungono altrettanti venti circa oramai chiusi da tempo: "Per le strutture chiuse da anni ed oramai in disuso – spiega Barbieri – si devono aprire ragionamenti soprattutto oramai in tema di parcheggi. Il centro commerciale della città chiede posti auto e vi sono pensioncine chiuse da tempo proprio vicino al centro, perché non ragionare sulla possibilità di creare parcheggi multipiano?".

lu.pi.