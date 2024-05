Da oggi scattano i divieti di sosta

Bellaria Film Festival: scattano i divieti di sosta. In occasione del Bff (Servizio in cronaca regionale), in programma da oggi a domenica, sono state definite alcune modifiche della viabilità per "consentire uno svolgimento ottimale della manifestazione". Tra queste, il divieto di sosta che interesserà piazza Don Minzoni e quello già in vigore presso il parcheggio di via Metauro sul retro della Biblioteca Comunale.

L’ordinanza è consultabile integralmente sul sito istituzionale www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it.