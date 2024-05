Dachser & Fercam apre a Cattolica

Nella nuova area artigianale di Cattolica ha aperto una nuova filiale di Dachser & Fercam Italia per migliorare la presenza del proprio servizio di distribuzione e groupage, ovvero tutti i servizi di logistica, lungo la direttrice Adriatica. In particolare il servizio è destinato ai molti mobilifici presenti nelle zone di Fano e Pesaro, i cui prodotti trovano sbocco sia sul mercato nazionale che europeo. "Grazie alla nostra rete capillare nazionale ed europea, come partner affidabile dell’economia regionale, vogliamo essere ancora più presenti sul territorio, offrendo ai nostri clienti collegamenti giornalieri da e verso i maggiori centri economici nazionali ed europei", spiega il direttore della neocostituita filiale di Cattolica, Carlo Lorenzo Pasini. La filiale garantirà collegamenti diretti con tutto il territorio nazionale attraverso i propri hub di Milano, Bologna e Verona nonché con tutta Europa tramite la piattaforma Gersthofen in Germania. Inoltre è bene sottolineare come siano state create nuove opportunità di lavoro per il territorio con 11 dipendenti diretti e 14 collaboratori per le attività di gestione magazzino, oltre ai 40 vettori terzi con contratto esclusivo che provvedono alla distribuzione. Una nuova realtà per un’economia che cresce.