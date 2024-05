Dal liscio alla ginnastica, anziani scatenati

Non sono più dei bambini ma si scatenano in pista col ’lissio’. E per una briscola. "Con l’obiettivo di valorizzare i centri anziani come luoghi di incontro e di socializzazione il comune di Rimini ha aperto una procedura di istruttoria pubblica per co-progettare con gli enti del terzo settore le attività nelle strutture che sul territorio sono 11, per un totale di circa 4.700 utenti". Lo segnala Palazzo Garampi. Che aggiunge: "Dalla promozione dell’attività motoria per contrastare la sedentarietà a favore dell’esercizio fisico e del movimento passando al sostegno della musica e del ballo romagnolo, nel solco della tradizione locale: sono alcuni obiettivi dell’intervento per rendere i centri anziani spazi in grado di unire divertimento e benessere psicofisico. Un’iniziativa "che mira a creare una rete solida tra le realtà del terzo settore, i centri sociali e le istituzioni pubbliche, favorendo un impegno collettivo per la salute degli anziani della comunità". Al centro del progetto anche il rafforzamento e l’implementazione della sinergia tra questi luoghi dedicati alle persone più in là con gli anni. Gli incontri pubblici di co-progettazione si terranno nella del Comune in via Ducale 7 (aula gialla) il 22 maggio alle 9,30 e il 30 maggio alle 14.,30.