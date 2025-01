"Dalla colonia sulla spiaggia vedevo cadere le bombe"

Rodolfo Francesconi, scrittore e poeta riccionese, torna in libreria con il libro ‘Azioni belliche sulla fascia costiera Adriatica da Cattolica a Rimini durante la guerra 1939-1945’ (Edizioni La Piazza, 2025) che sarà presentato oggi alle 16,30 al Centro della Pesa di Riccione.

In un centinaio di pagine, corredate da alcune immagini simbolo dell’epoca, lo storico racconta la Seconda guerra mondiale lungo la costa romagnola, vista con gli occhi di un quattordicenne. In particolare nel volume, curato da Pasquale D’Alessio, Francesconi racconta l’esperienza vissuta quando dalla colonia marina Piacentina di Misano Adriatico, dov’era sfollato da Rimini, vedeva sfrecciare gli aerei militari in virata dal mare sulla città.

Si tratta di un vero e proprio diario dei ricordi, di una testimonianza dei fatti accaduti sulla costa, da Cattolica a Rimini. "Andavo sul tetto della colonia e di giorno in giorno annotavo quello che vedevo passare _ racconta Francesconi _. Calcolando la velocità del suono, quando vedevo i lampi, identificavo la posizione dei bombardieri. Tra i fatti più drammatici ricordo il bombardamento di Misano nel quale morirono tre persone e altri che saltavano sulle mine in spiaggia con cavalli e mucche.

Alla presentazione, con l’accompagnamento musicale di Francesca Gabrielli, oltre all’autore e a D’Alessio, interverranno lo scrittore Ennio Grassi e il direttore de La Piazza, Giovanni Cioria.

ni.co.