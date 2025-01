Disorientato, soccorso dai carabinieri

Movimentato episodio nella mattina di ieri in via Castelfidardo, a ridosso del centro abitato di Grottammare (Ascoli), dove un uomo, F. M. di 66 anni, residente nel riminese, è stato soccorso dal personale del 118 e dai carabinieri della locale stazione. A dare l’allarme ai militari dell’arma sono stati alcuni cittadini che avevano notato l’uomo parlare a voce alta; quasi urlava frasi senza senso, difficilmente comprensibili.

Quando sul posto sono arrivati carabinieri e i sanitari, l’uomo, dopo una breve resistenza, ha deciso di salire spontaneamente sull’ambulanza per farsi accompagnare in ospedale, rendendosi conto, evidentemente, di avere bisogno di cure. Il cittadino romagnolo, in evidente stato di difficoltà, ha cercato di spiegare ai sanitari di essere stato in vacanza a Grottammare, ma di non ricordare come e perché si sia ritrovato in quel luogo nella mattina di ieri.

Nei confronti dell’uomo non sono stati adottati provvedimenti da parte del sindaco e da parte dei carabinieri, poiché ha deciso di salire a bordo dell’ambulanza della potes, senza alcuna resistenza, per farsi accompagnare all’ospedale di San Benedetto, lasciando ai sanitari ogni decisione dopo gli accertamenti clinici del caso.