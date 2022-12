Dopo le ‘fatiche’ a tavola tutti a sudare in spiaggia

La tisana dopo l’abbuffata di Natale non basta a pulirsi la coscienza. Serve qualcosa di più, impegno e sudore vero per non buttare la forma fisica durante le feste natalizie. In quaranta ieri ci hanno creduto arrivando in spiaggia al bagno 26 per la prima edizione dell’allenamento funzionale di Santo Stefano con la personale trainer Elen Souza.

Il nuovo lungomare è ormai diventato un luogo che, sempre più, strizza l’occhio all’attività fisica intesa come benessere. E il Tiki 26 ha fatto propria questa filosofia. Ieri in spiaggia si è presentato perfino l’assessore alla Mobilità, Roberta Frisoni, per prendere parte all’allenamento. L’inizio è stato soft, con camminata di riscaldamento. Poi si è fatto sul serio, con i 40 e passa partecipanti impegnati con piegamenti, Jumbing Jack, affondi ed esercizi a corpo libero. Sufficiente per smaltire le fatiche culinarie natalizie? Macché, poi si è passati all’uso di piccoli pesi, per rinforzare la mobilità, tonificare e bruciare i grassi. Oltre la fatica, è stato un divertente momento da passare assieme.

Tanto bello che da oggi si continua senza sosta. Per i più mattinieri appuntamento alle 6, per proseguire lungo la giornata fino alle 19. Non serve essere atleti. I corsi possono essere svolti da giovani e adulti. E se facesse troppo freddo o dovesse piovere ci sono gli igloo. Elen è da anni che sta facendosi portavoce di questo allenamento all’aria aperta, con Walk on the beach il mercoledì e il sabato, allenamento introduttivo al running e allenamento funzionale.

a.ol.