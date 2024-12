Dopo trent’anni non accetta la fine della relazione: stalker nei guai

Non avrebbe mai accettato la fine della loro relazione. Anche se da quando la sua vittima aveva rotto con lui, sono ormai trascorsi trent’anni. Eppure, l’uomo, un riminese di 52 anni, sarebbe arrivato a rintracciare anche a distanza di anni la donna con cui un tempo era stato legato, chiedendo notizie sul suo onto sui social network sino a risalire tramite l’ufficio anagrafe al nuovo indirizzo di casa della donna. Lì dove il 52enne indagato per atti persecutori si è poi recato insistentemente a partire da fine settembre di quest’anno suonando il campanello e chiedendo alla propria ex di tornare insieme. L’uomo sarebbe arrivato poi a presentarsi ripetutamente sotto casa, infastidendo anche gli altri condomini e nel corso delle sue incursioni l’uomo avrebbe anche registrato un video in cui riprendeva i particolari della casa della sua ex, diffondendoli poi sui social. Ora, per il 52enne già indagato, il pm Luca Bertuzzi (in foto) ha inoltrato all’ufficio gip la richiesta di rinvio a giudizio per i reati imputati allo stalker riminese.