Duecento sub in mare per ripulire i fondali

Duecento sub da Ravenna a Cattolica si tufferanno in mare per ripulire i fondali. Il 12 maggio in cinque punti sul litorale romagnolo i sub si immergeranno alla ricerca di rifiuti. Lo faranno a Ravenna, al bagno ‘Torakiki’, a Lido di Classe all’‘Oxide Beach’, a Riccione vicino al piazzale Marinai d’Italia zona di spiaggia 48, a Misano Adriatico davanti a piazzale Roma, a Cattolica davanti al Circolo nautico di via Carducci. Un anno fa nel mare davanti al litorale della zona sud della provincia riminese emersero dal fondale copertoni d’auto, un’ancora, reti da pesca e plastica. Ma il bilancio a fine serata fu migliore del previsto. Quanto ritrovato, spiegarono i sub, era legato a situazioni occasionali, come il copertone a fianco di una imbarcazione perso tra le onde o le reti portate vie dalla furia del mare. Poche, invece, le tracce di un inquinamento sistematico delle acque che bagnano l’arenile.

Domenica i sub concederanno il bis fin dal mattino. Hanno aderito Blue Team Grande Onda, LionFish Scuba Club, Asd Blue Hole Accademy Diving School, Cesena Blu, Cesena In Blu, Cesena Sub, Cormorano Sub Forì, Easy Diver - Circolo Nautico Cattolica, Identici Diving School Ravenna, Polisportiva comunale Riccione, Sub Atlantide Forlì, Sub Delphinus - Gruppo Sportivo Ravenna, Cic Centro Immersioni Cesena. Daranno il proprio supporto anche i bagnini con la Cooperativa bagnini Altamaree e La Regina di Cattolica, il Consorzio servizi spiaggia, la Cooperativa bagnini e Consorzio Il Maestrale di Misano, la Cooperativa bagnini di Riccione, quella ravennate, l’associazione Biennius, Hera, l’associazione marinai di salvataggio riminese, ed anche il gruppo scout Agesci e l’associazione internazionale Indomita.

L’iniziativa ‘Fondali puliti Romagna’ partirà fin dal mattino presto, alle 8,30, per liberare il mare dai rifiuti.