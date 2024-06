Ecco i 16 eletti a Santarcangelo. Sacchetti: "Presto la nuova giunta"

"La nuova giunta arriverà molto presto. Voglio fare in fretta, perché abbiamo tanto da lavorare a Santarcangelo". Ecco perché Filippo Sacchetti, neo sindaco di Santarcangelo, ha già iniziato le consultazioni con i suoi. Entro dieci giorni (al massimo) Sacchetti annuncerà la squadra che lo affiancherà da qui fino al 2029. A differenza della giunta Parma bis, quasi in fotocopia rispetto a quella del primo mandato della sindaca, Sacchetti intende rinnovare profondamente. Ma qualche conferma ci sarà. Due nomi su tutti: Emanuele Zangoli (Pd) e Pamela Fussi (Più Santarcangelo). Per loro ci sarà probabilmente ancora posto in giunta. Tra i nuovi, circola il nome di Luca Paganelli (Pd), che è stato tra l’altro il più votato in assoluto tra i candidati al consiglio.

Le operazioni della commissione elettorale si sono concluse ieri pomeriggio, e c’è già stata la proclamazione dei 16 eletti del consiglio comunale. Nell’occasione è avvenuto anche il simbolico passaggio di consegne tra Sacchetti e Alice Parma, che gli ha consegnato la fascia tricolore. Tornando al consiglio comunale, ecco i 16 eletti. Entrano in consiglio per il Pd Luca Paganelli, campione di preferenze (ne ha prese 292), Emanuele Zangoli (236), Sofia Balducci (206), Alessandro Astolfi (190), Veronica Tonti (189), Michela Mussoni (159) e Marco Fabbri (152). Per Più Santarcangelo eletti la Fussi (130) e Tiziano Corbelli (129). Patrick Wild è stato il più votato di Pensa Una mano per Santarcangelo (187). Sui banchi dell’opposizione siederanno Barnaba Borghini, Jenny Dolci (221 voti) e Gabriele Stanchini (156) di Alleanza civica, Luigi Berlati, Italo Piscitelli (39) e Daniela Borghesi (38) di Fratelli d’Italia. Per Piscitelli, che è stato per tanti anni consigliere nelle fila di Forza Italia, è un ritorno.

Questi sono i 16 eletti, ma l’elenco è destinato a cambiare, visto che alcuni dei consiglieri verranno sicuramente nominati assessori da Sacchetti. Hanno quindi buone possibilità di entrare in consiglio comunale Barbara Padovan e Yousra Alajia, prime dei non eletti nel Pd, così come Filippo Borghesi di Più Santarcangelo e l’assessore uscente Angela Garattoni, prima dei non eletti di Pensa Una mano per Santarcangelo, se Wild verrà promosso in giunta da Sacchetti. Il neo sindaco sceglierà in fretta, forte anche del risultato acquisito: ha vinto con il 59%. Alleanza civica di Barnaba Borghini è il secondo partito con il 21,57%, al terzo posto praticamente appaiate la civica Più Santarcangelo e Fratelli d’Italia con il 12,5%, seguono Pensa Una mano per Santarcangelo (9.58%), Lega (4%), Forza Italia (3,34%).