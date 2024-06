Eletti ’proclamati’, nuova giunta in vista

Proclamazione ufficiale degli eletti ieri in municipio. Entro un paio di settimane l’insediamento della nuova giunta. Che sarà formata come la precedente da cinque assessori. Cambieranno le deleghe (e anche gli assessori, almeno in parte). "Le nuove deleghe saranno accorpate e distribuite a seconda delle competenze dei componenti della nuova squadra di giunta – spiega il confermato sindaco Filippo Giorgetti –. Non sarà una giunta fotocopia della precedente". Nella squadra del 2019 c’erano il vicesindaco Bruno Galli, Lega, dimessosi a primavera dopo aver stracciato la tessera del Carroccio, gli assessori Cristiano Mauri (Lega), vicesindaco negli ultimi tempi al posto di Galli, Flaviana Grillo (Lega), Adele Ceccarelli (Siamo per Bim), Michele Neri (Udc). "I cambiamenti rifletteranno da un lato – aggiunge Giorgetti – le risultanze di quest’ultima tornata elettorale, per rispettare le indicazioni degli elettori. Da un altro lato dovrà cogliere le opportunità e guardare avanti, con alcuni ingressi di giovani assessori".

La certezza attuale riguarda i nuovi consiglieri, tra new entry e conferme. Intanto i voti definitivi conquistati dai quattro candidati sindaco. La coalizione di Giorgetti 5.507 (il 53,01%). Quella di Baldassarri 2.550 voti (il Pd 17,74%, primo partito in città, di un soffio davanti a Forza Italia al 17,21 con 1.540 voti). Le due liste a sostegno di Giovanardi 1.701 voti (17,83%). Fonti 231 voti (il 2,42%). Questi i consiglieri eletti. Tre di Forza Italia: Roberto Maggioli (già vicesindaco e assessore, con 143 voti). Francesco Grassi (239), Giada Giorgetti (90). Tre della lista Noi con Filippo Giorgetti: Ivan Monticelli (344 voti), Milena Casali (140),

Alessia Tonini (97). Non eletto l’assessore uscente Michele Neri (90 voti). Due consiglieri per Fratelli d’Italia: Stefano Campisi (137 voti) e il segretario del partito Nicola Missiani (93 voti). Uno a Siamo per Bim (l’ex assessore Adele Ceccarelli, 69 voti, se confermata in giunta subentra Alessandro Caputo), uno per la Lega, Cristiano Mauri (già vicesindaco, 41 voti: se confermato in giunta lascerà un posto in consiglio).

Oltre ad aver vinto al primo turno, Giorgetti è riuscito anche a ’blindare’ la sua personalissima maggioranza in consiglio comunale, con tre consiglieri azzurri e altrettanti della lista Noi. Minoranza: 4 eletti del centrosinistra: per il Pd Baldassarri, Loretta Neri e Andrea Silvagni (una conferma questa, il più votato del partito con 267 preferenze, dopo Baldassarri). E Jacopo Vasini per Cambiamo (149 preferenze). Nessun eletto per il M5S, fermo a 302 voti (3,37%). Eletti il candidato sindaco Gianni Giovanardi e Gianluca Medri Ottaviani (Obiettivo Comune, un ritorno il suo, con 170 voti.

Mario Gradara