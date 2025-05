Ennesimo incidente sulla Marecchiese: "Serve una strada nuova e più sicura"

L’ennesimo incidente sulla Marecchiese. È avvenuto ieri mattina a Santarcangelo nella zona di Sant’Ermete, vicino alla sede della Fratelli Anelli. Una Fiat Punto si è ribaltata dopo aver urtato una Mercedes. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia locale e stradale. Le persone a bordo della Fiat, per fortuna, non hanno riportato ferite gravi: sono uscite da sole dalla macchina. L’incidente ha creato inevitabili disagi al traffico, con code e rallentamenti per un paio d’ore.

E dopo l’ennesimo sinistro torna alla carica il comitato ’Valmarecchia futura’, che si batte da anni per chiedere una Marecchiese più scorrevole e sicura. "Ieri un altro incidente e disagi per ore. La Marecchiese è sempre più pericolosa e inadeguata – attacca il comitato – Anche Anas ci ha confermato, con un’analisi approfondita, che la strada non è più idonea a supportare il volume di traffico attuale".

E sarà proprio Anas a presentare venerdì 30 maggio, al teatro Sociale di Novafeltria, l’iter progettuale avviato per la messa in sicurezza della Marecchiese. L’appuntamento è alle 18.30, alla presenza di amministratori locali e associazioni di categoria. "È necessario – rimarca il comitato – accelerare il progetto per realizzare la nuova Marecchiese. Chiediamo di dimezzare i tempi di percorrenza, tutelare i centri abitati con tragitti nuovi alternativi, allargare e mettere in sicurezza la strada una volta per tutte".

Rita Celli