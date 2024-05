Esperto di contabilità per ditta di illuminazione

Un’attività di Sassofeltrio che si occupa di progettazione e realizzazione impianti di illuminazione sta cercando un impiegato amministrativo contabile. Al candidato saranno affidate mansioni di gestione corrispondenza in materia amministrativa e commerciale, emissione e registrazione fatture, fatturazione attiva e passiva, tenuta della prima nota, registrazioni contabili in partita doppia, predisposizione documenti per varie dichiarazioni fiscali (Iva, Cu, modello unico), scritture di assestamento, bilancio finale e nota integrativa. È gradita esperienza, anche breve. Nello stesso ruolo. Si richiede il diploma di tecnico commerciale e la conoscenza della lingua inglese a livello A1; collaborazione, carisma, intraprendenza, desiderio di crescita professionale; patente B e auto propria. Si propone un contratto a tempo determinato con orario a tempo pieno spezzato (dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18). Annuncio per ambosessi, candidarsi con Spid o Cie sul portale ‘Lavoro per te’.