Europee, 277mila alle urne. Si eleggono anche sedici sindaci . Sono quattro le sfide più attese

Vincerà il richiamo della cabina elettorale o di quella al mare? Il rischio di un altro, l’ennesimo record negativo di affluenza è dietro l’angolo, per Rimini. Oggi e domani si vota per le elezioni europee e, in 16 dei 27 comuni della nostra provincia, anche per le amministrative. L’abbiamo visto alle europee del 2019 cos’è accaduto. Allora si votava alla fine di maggio, nel Riminese si recò alle urne soltanto il 61,6% degli elettori. Stavolta il rischio è quello di scendere addirittura sotto la soglia del 60%. Perché si vota in pieno giugno. Perché tanti saranno al mare, e qualcuno è già partito per le vacanze. Nella nostra provincia sono 278mila gli aventi diritto al voto (per la precisione 277.933) per le europee. Si arriva al weekend elettorale dopo una campagna fiacca, senza particolari colpi di scena. Pochi big dei partiti hanno scelto di fare tappa a Rimini e dintorni, concentrati com’erano su altre piazze. Solo due i riminesi in corsa per un posto a Bruxelles: sono Piergiacomo Sibiano (in lista con Fratelli d’Italia) e l’assessore al personale di Rimini Francesco Bragagni (candidato di Stati uniti d’Europa).

Discorso diverso per le elezioni amministrative, che decideranno il futuro di 16 dei 27 comuni della provincia. Per le comunali l’affluenza, c’è da giurarlo, sarà sicuramente pià alta. Gli elettori chiamati alle urne per scegliere i loro prossimi sindaci saranno in tutto 84.071. Sono 40 i candidati sindaci nei 16 comuni al voto. Centinaia i candidati per uno dei 192 posti di consiglieri comunali. Le sfide più attese sono a Santarcangelo (3 i candidati sindaci, 7 in tutto le liste) e a Bellaria (dove i candidati sono 4, con 11 liste). Sono anche gli unici comuni dove è previsto il ballottaggio in caso nessuno dei candidati ottenga il 50% dei voti più uno nel primo turno. Riflettori puntati anche a Misano (3 i candidati sindaci) e Verucchio (con un poker di candidati), due piazze dove si preannuncia la battaglia all’ultimo voto.

Si vota per le amministrative anche a Casteldelci, Maiolo, Mondaino, Montecopiolo, Montefiore, Montegridolfo, Poggio Torriana, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, San Leo e Talamello. Le urne saranno aperte oggi dalle 15 alle 23, e domani dalle 7 alle 23. Per sapere chi ha vinto a San Clemente, Casteldelci e Talamello sarà sufficiente attendere i dati relativi all’affluenza. In questi 3 comuni infatti c’è un solo candidato sindaco in corsa: l’unico rivale per loro sarà il quorum.