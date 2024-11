Eventi e shopping aspettando la fiera

È già tempo di San Martino a Santarcangelo. Aspettando la fiera – si parte il 9 novembre, osterie e stand gastronomici apriranno il pomeriggio dell’8 – si respira già il clima delle festa. Il luna park è già in funzione, e domani in centro si festeggia tra shopping ed eventi con ’Aspettando San Martino’. I negozi saranno aperti ed esporranno la merce all’esterno, e ci sarà il mercatino d’antiquariato. Musica e artisti di strada animeranno la giornata, al pomeriggio castagne gratuite per tutti fino ad esaurimento scorte.