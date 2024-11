Ex consigliere travolto: "Comunità distrutta"

È una tragedia che lascia senza fiato. Come un pugno allo stomaco improvviso. Un terremoto nella comunità di Santarcangelo e, ancor più specificatamente, al cuore di Sant’Ermete. Lì dove Massimiliano Crivellari si lascia alle spalle il vuoto più profondo. Lascia una moglie e una figlia adolescente di 13 anni, lascia una comunità, appunto, per cui il 48enne era stato per anni un punto di riferimento, tanto da portarlo in consiglio comunale a Santarcangelo, in quota Forza Italia, dal 2014 al 2016.

C’è sgomento e c’è dolore dopo che martedì sera un’automobile ha travolto e ucciso lungo la Marecchiese a Pietracuta l’ex consigliere di Santarcangelo, mentre attraversava sulle strisce pedonali all’altezza dell’azienda Irci, per cui Crivellari lavorava come progettista. Usciva da lavoro Massimiliano, nel buio delle 18.30, quando è stato colpito e ucciso da una Citroen C3 alla cui guida si trovava un 40enne del posto, che è ora indagato a piede libero per omicidio stradale. Secondo i primi rilievi compiuti dai carabinieri, coordinati dalla procura di Rimini nella persona del pm di turno Luca Bertuzzi, il 40enne percorreva a velocità sostenuta il tratto di Marecchiese che taglia in due la frazione di Pietracuta di San Leo. Non è ancora chiaro se il conducente si sia distratto o non abbia visto Massimiliano attraversare la strada, ma quel che è certo è che l’impatto è stato terribile. Di una violenza tale da trascinare il corpo dell’ex consigliere per diverse decine di metri lontano dal punto dello schianto.

"È una tragedia enorme per tutta Santarcangelo – commenta il sindaco Filippo Sacchetti –. Massimiliano era stato consigliere durante il primo mandato di Alice Parma e in quegli anni c’era stata occasione di stringere un rapporto e anche collaborazione". Crivellari viene ricordato, anche sui social dove sono stati centinaia i messaggi di cordoglio, come "una bravissima persona, dedita al suo lavoro, alla sua famiglia – continua Sacchetti –. Viveva a Sant’Ermete e si è sempre speso molto per la sua zona e la sua città, a maggior ragione una volta eletto come consigliere". Nota era la forza d’animo di Crivellari, che negli anni aveva affrontato ben due alluvioni. "La prima nel 2015 – ricorda ancora l’attuale sindaco di Santarcangelo –. Poi una seconda volta a maggio del 2023". In quell’occasione l’ex consigliere e la sua famiglia erano riusciti a rientrare nell’abitazione devastata dal maltempo solo sette mesi più tardi. "Siamo grati a Massimiliano per il servizio reso alla collettività – ha poi aggiunto Sacchetti – e ai funerali, che si terranno a data da destinarsi, parteciperemo formalmente come Comune".