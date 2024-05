Festa della solidarietà a Santarcangelo tra giochi e ’ligaza’

Torna la ’Festa della solidarietà’ oggi e domani a Santarcangelo. Due giorni fitti di eventi, organizzati dalla consulta santarcangiolese del volontariato e dalle cooperative sociali. La tradizionale festa, nata per sensibilizzare sui temi dell’inclusione, partirà oggi alle 17, in piazza Ganganelli, con il gioco della solidarietà: un percorso a tappe lungo le piazze e le strade del centro, animato da giochi e da prove di abilità. Saranno presenti le varie associazioni del volontariato che operano a Santarcangelo: i giochi saranno anche un’importante occasione per far conoscere le loro attività. Poi, al termine dei giochi, alle 19,30 ci si ritroverà tutti insieme di nuovo in piazza per la ligaza. Una serata che avrà per ingredienti buon cibo, allegria e musica: ad allietare la cena le canzoni di Mirella Domeniconi. Domani invece la ’Festa della solidarietà’ proporrà il consueto’appuntamento con la Pedalata esagerata: ritrovo alle 15 in piazza Ganganelli, da qui tutti in bicicletta per un tour che arriverà fino alla sede della cooperativa sociale Akkanto in via Balduccia, dove tutti i partecipanti verranno accolti da una gustosa merenda.