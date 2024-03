Fratelli d’Italia sale sul Metromare: "Facciamolo arrivare a Savignano"

Metromare che si allunga fino a Santarcangelo non basta, si può arrivare fino a Savignano. Fratelli d’Italia sale sul trasporto rapido costiero, per spingerlo lungo la via Emilia. "È necessario dare senso e valore a 35 anni di investimenti, in modo che Metromare non rimanga la solita vetrina elettorale della sinistra - premette Nicola Marcello coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia -. Ben vengano quindi possibilità di sfruttare meglio quest’opera in un’ottica di collaborazione tra le città della provincia, visto che il Pnrr mette a disposizione fondi più che sufficienti a un ampliamento, se ben utilizzati". Un passo indietro. Martedì è stato presentato il protocollo che consente di ampliare le previsioni del Metromre portando il percorso dalla fiera di Rimini fino a Santarcangelo. A fine anno Comuni, Provincia e PMR parteciperanno al bando ministeriale. Oggi, per Fdi, gli orizzonti di quest’opera devono ulteriormente ampliarsi arrivando oltre i confini provinciali fino a Savignano. Per Kitty Montemaggi, coordinatrice comunale a Savignano, "nel programma del candidato sindaco Lorenzo Sarti, sostenuto dal centrodestra, uno spazio rilevante è dedicato alla rivalutazione del territorio, per riportarne alla luce la storia millenaria mai valorizzata nei 10 anni di giunta Giovannini. Penso ad esempio al ponte Romano o a piazza Castello. Ma sono tante le perle da scoprire". Il Metromare diviene funzionale allo scopo: un volano per lo sviluppo turistico di Savignano, soprattutto nel periodo estivo. L’utilità del servizio non si fermerebbe a questo. Metromare sarebbe importante per semplificare la vita ai tanti pendolari che ogni giorno si mettono in auto sulla via Emilia. "Senza una reale alternativa all’auto privata, Savignano sarà condannata a superare i limiti delle polveri sottili ogni inverno. Metromare può essere la soluzione per liberare una parte del traffico che sta strangolando il nostro centro città", conclude Montemaggi.

Andrea Oliva