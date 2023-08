Frontalieri, il ministro Calderone accelera "Nel mese di settembre un tavolo sul Titano"

"Abbiamo preso un impegno con i Reggenti e il segretario di Stato al Lavoro sammarinese Teodoro Lonfernini per un tavolo di confronto per facilitare le attività dei lavoratori frontalieri italiani e sammarinesi. Ai primi di settembre un tavolo sarà convocato per dare effettività agli accordi presi e per trovare insieme soluzioni a problemi importanti".

A dirlo è il ministro del Lavoro Marina Calderone al Meeting di Cl in corso alla fiera di Rimini. "I lavoratori italiani a San Marino – sottolinea – sono in numero consistente e impegnati prevalentemente in lavori di alta tecnologia".

Un impegno già preso l’ultimo giorno dello scorso mese di giugno durante la visita ufficiale sul Titano del ministro italiano. Giornata che si era conclusa, dopo il lungo colloquio con il ’collega’ sammarinese Lonfernini nel quale si era a lungo parlato anche dai tanti italiani che ogni giorni si recano al lavoro in Repubblica, con l’udienza a Palazzo Pubblico dai Capitani Reggenti, Alessandro Scarano e Adele Tonnini, alla presenza di istituzioni politiche e associazioni sindacali e datoriali. Al termine dell’udienza Calderone era stata insignita dal segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari dell’Onorificenza di Sant’Agata.