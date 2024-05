"Gelso, polemiche inutili. Cancelleremo il degrado"

Quasi al termine della campagna elettorale a Bellaria Igea Marina continua a far parlare la questione Gelso Sport. E dal gruppo del sindaco Giorgetti spiegano come stanno i fatti. Nei giorni scorsi la giunta di centrodestra ha deliberato di verificare "l’esistenza delle condizioni per avviare un percorso finalizzato all’acquisizione in capo al Comune del Gelso Sport". Un atto di indirizzo che richiama all’attenzione il problema del degrado in cui la struttura versa da due anni a seguito della chiusura e che non lascia indifferenti le opposizioni. Ieri il candidato sindaco Primo Fonti della lista civica ‘Insieme’ ha sottolineato: "L’investimento, utile alla città andava fatto prima". E anche il Pd ieri ha evidenziato: "un anno fa il sindaco liquidò come irrealizzabile la nostra proposta che ora, in condizioni diverse, la giunta fa propria. Il Comune ha trovato la chiave per una immaginifica delibera che è solo fumo negli occhi degli elettori". Oggi il centrodestra, unito, risponde alle critiche: "Viene criticata questa amministrazione di opportunismo per la delibera di dichiarazione di interesse per l’acquisizione della struttura del Gelso. Fino a qualche tempo fa si discuteva della inerzia e del degrado, senza considerare quanto complicata potesse essere una procedura di acquisizione in cui sono attori vari soggetti. Dopo mesi di lavoro e contatti si giunge ad una possibile soluzione e arriva la contro critica della tempistica prossima alle elezioni". E aggiunge: "Si tratta dello stesso mantra utilizzato per le opere che partono ora dopo un lavoro di anni dei tecnici e uffici e che probabilmente danno fastidio". La coalizione di centrodestra specifica poi: "Si ritiene propaganda avviare velocemente una procedura ma la verità è l’opposto. Nel periodo elettorale e dopo le lezioni per alcune settimane è infatti impossibile convocare il Consiglio comunale. Si è ritenuto pertanto di accelerare la procedura di manifestazione di interesse sulla piscina Gelso per evitare di perdere ulteriori mesi preziosi nella definizione delle pratiche". La coalizione sostiene: "ci troviamo di fronte a due visioni completamente opposte del governo della città. Il Pd affossa la credibilità interna ed esterna del paese. Mentre Giorgetti e la sua maggioranza cercano soluzioni fino all’ultimo per risolvere questioni importanti. Noi continuiamo a lavorare per le grandi sfide e opportunità di Bellaria Igea Marina, la comunità che amiamo".

Aldo Di Tommaso