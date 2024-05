Gli emuli di Fleximan non fermano i nuovi autovelox

Gli emuli di Fleximan non fermeranno i nuovi autovelox installati a Santarcangelo. Saranno operativi già da questo fine settimana i nuovi 8 Velocity, che saranno impiegati dalla polizia locale per effettuare i controlli sulla velocità. Si tratta dei box arancioni all’interno dei quali gli agenti, di volta in volta, piazzano gli autovelox mobili. I controlli vengono eseguiti sempre con una pattuglia presente sul posto. A gennaio il Comune di Santarcangelo aveva annunciato l’installazione dei nuovi dispositivi, per aumentare i controlli lungo le strade dove le segnalazioni dei residenti contro il mancato rispetto dei limiti di velocità e il rischio di incidenti sono maggiori. Nostante in questi mesi, più volte, i Velocity siano stati danneggiati dagli emuli di Fleximan, in particolare quelli sulla Santarcangiolese, l’amministrazione ha deciso: "Andiamo avanti con l’installazione dei dispositivi". Il progetto rientra in un ampio pacchetto di interventi per la sicurezza stradale. Tra questi ci sono anche i lavori (ormai conclusi) sulla Santarcangiolese, all’incrocio con via Carlo Alberto Dalla Chiesa, dove – a seguito della petizione di centinaia di residenti – si sta montando un semaforo pedonale a chiamata.

Tornando agli 8 nuovi autovelox pronti a entrare in funzione, 2 i dispositivi che verranno utilizati in via Celletta dell’Olio (nei pressi dei civici 1463 e 2179), gli altri nelle vie Cupa (all’incrocio con via Verga), Emilia Vecchia (al civico 307), Savina (all’altezza del numero 2238), Tomba (vicino al civico 311), e infine sulla Santarcangelese (al civico 2177) e sulla provinciale Uso (al numero 819). Come detto, non si tratta di autovelox fissi ma di apparecchi all’interno dei quali i vigili, di volta in volta, installeranno gli autovelox. Pertanto i controlli – e le eventuali sanzioni – verranno fatti sempre alla presenza di una pattuglia. Manca ancora invece la data dell’inizio dei controlli ai semafori sulla via Emilia e sulla Marecchiese, dove sono già state installate da tempo – quasi un anno fa – le telecamere che multano chi passa con il rosso. E a questo punto è probabile che sarà la nuova amministrazione, dopo le elezioni, a decidere quando farle finalmente entrare in funzione.