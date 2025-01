Gruppo Maggioli va sul sicuro e si allarga fino alla Svizzera

Il Gruppo Maggioli sempre più sicuro. Il nuovo anno si apre con un investimento nell’ambito del settore strategico della cybersecurity. Un settore che coinvolge il gruppo sia per quanto riguarda clienti di natura privata nel mondo aziendale che nella pubblica amministrazione. Attraverso Dinova, società del gruppo protagonista del mercato dell’innovazione digitale in Italia, Maggioli acquisisce la maggioranza (80%) di Css CyberSec Services, un punto di riferimento nella fornitura di servizi gestiti di cybersecurity, con un focus dedicato alle Piccole e medie imprese. Css CyberSec Services, che ha la sede legale a Cantù (Como) e una sede svizzera, conta una trentina di collaboratori che entrano a far parte del Gruppo Maggioli, in particolare per quanto riguarda la cybersecurity in Dinova. L’operazione rappresenta un’espansione anche in termini geografici, essendo Css CyberSec Services presente nel mercato svizzero.