Guidarello, il sindaco Sadegholvaad ritira il premio per il turismo

C’è anche Rimini al prestigioso premio Guidarello per il giornalismo d’autore: il riconoscimento è stato assegnato, nella categoria Turismo, allo spot ‘La Romagna è la vacanza degli italiani’ commissionato da Visit Romagna e ideato da Claudio Cecchetto. Presente alla premiazione, a Ravenna, il sindaco Jamil Sadegholvaad. "Ho ritirato con piacere e orgoglio il premio – dice – perché è davvero assegnato a tutta la gente di Romagna. Se il dramma dell’alluvione ha messo in ginocchio le nostre città e i nostri paesi, ci siamo subito tirati su le maniche e siamo ripartiti. Lo spot premiato nasce in quel momento ed è fatto con le foto amatoriali, i filmati delle persone che qui sono venute in vacanza negli ultimi 70 anni. Immagini che mostrano divertimento, gioia e sentimento. Perché la Romagna è un sentimento. Grazie davvero per questo premio che è di tutta la Romagna".

Un evento straordinario ha caretterizzato il 2023 della Romagna – l’alluvione – e così la 52esima edizione dell’iniziativa organizzata da Confindustria è stata diversa dalle altre: premiata ad honorem la gente coinvolta nell dramma. Persone che, come ha detto il presidente di Confindustria Romagna, Roberto Bozzi, "vogliamo simbolicamente abbracciare". Così come un premio è stato assegnato alle redazioni locali de il Resto del Carlino della Romagna per l’impegno profuso sul fronte informativo. Presente alla premiazione anche il capocronista del Carlino Rimini, Carlo Cavriani.

"Il riconoscimento – le parole di Bozzi – va alla gente di Romagna, uomini e donne, studenti e pensionati che si sono rimboccati le maniche; persone che hanno perso tutto ma non la fierezza e che sono ripartite mostrando al mondo intero la dignità e il piglio di una comunità unita. Il premio è un gesto per ringraziarli della dignità con cui hanno reagito e sono ripartiti".