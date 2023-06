I bagnini festeggiano con la solidarietà

Con la tradizionale ‘rustida’, spettacolo e fuochi d’artificio, a Riccione giovedì sera torna la Festa del bagnino che, con cadenza annuale, si ripete dall’8 giugno 1964, quando la spiaggia totalmente devastata da un tremendo fortunale fu rimessa in piedi con l’aiuto di migliaia di bagnanti, soprattutto tedeschi. La festa quest’anno al ringraziamento somma l’aspetto solidale, la Cooperativa bagnini di Riccione per l’occasione devolverà 6mila euro per gli alluvionati della Romagna. Quanto è successo pochi giorni fa, ai bagnini riccionesi sfiorati dall’alluvione e da subito pronti ad accogliere i bagnanti, ha riportato alla memoria quel disastroso evento di circa 60 anni fa. "Le immagini della recente alluvione, l’immediato rimboccarsi le maniche dei nostri ‘cugini’ e la solidarietà diffusa manifestata da tantissime persone, ci ha riportato a quei nostri terribili giorni – esclama Casadei –. Questa volta siamo stati più fortunati, speriamo di contribuire con la nostra piccola goccia".

Alla festa, che vedrà riuniti tutti i bagnini riccionesi e le associazioni, verrà distribuita la piada con 250 chili di sardine; come in passato partner della festa sarà Riccione piadina, che distribuirà il suo prodotto con la Nutella. Vino e birra saranno offerti su acquisto del boccale da 5 euro. Previsto uno spazio a sostegno del progetto d’identità di spiaggia per la candidatura all’Unesco. Patrocinato dal Comune, l’intrattenimento musicale, dalle 20,30 in poi, sarà curato dall’associazione CreArte. Si parte con la Dj Anyma per poi continuare con un doppio concerto live, quello de I Discepoli con il loro repertorio dedicato agli anni Sessanta-Settanta, e il secondo del Nicoletta Fabbri Quartet che per l’occasione proporrà brani dedicati alla donna. simbolo della memoria storica dei bagnini, attraverso l’omaggio alle dive del cinema: da Marilyn a Sophia. Si chiude con lo spettacolo pirotecnico intorno alle 23.

Nives Concolino