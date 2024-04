I bisonti della strada si sfideranno al Misano circuit

I bisonti della strada stanno migrando verso Misano. Viene confermata anche quest’anno la tappa del Rubia Engine Oil Misano Grand Prix Truck, l’evento che ogni anno riunisce a Misano World Circuit la community dei camionisti e la filiera dell’autotrasporto. L’appuntamento è per il 25 e 26 maggio, quando il circuito intitolato a Marco Simoncelli aprirà le sue porte per una due giorni ricca di eventi, a cominciare dalle gare in pista del Goodyear FIA European Truck Racing Championship. Quella di Misano sarà la prima tappa della stagione del campionato che attraverserà sette nazioni per eleggere l’erede di Norbert Kiss, il pilota ungherese che lo scorso anno ha messo in bacheca il suo quinto titolo europeo. Grande attesa per il raduno dei camion decorati. Lo scorso anno arrivarono a Misano, in circuito, 250 bisonti della strada dalle livree coloratissime e uniche.