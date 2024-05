I candidati di Gianni Giovanardi all’attacco:: "Commercio e sanità col fiato grosso"

Commercio, servizi sanitari, Casa della salute, recupero dell’ex colonia Roma. Sono alcuni dei temi trattati, l’altra sera al Roxy Bar, dal candidato sindaco Gianni Giovanardi, con Gianluca Medri, ed esponenti delle due liste che lo sostengono. "Un momento straordinario di ascolto, dialogo e condivisione", dice Giovanardi. Mery Alesiani ha "sollevato un argomento cruciale: la valorizzazione del commercio sul nostro territorio. Ha sottolineato l’importanza di sostenere i nostri commercianti locali e di promuovere una cultura dell’acquisto consapevole". Marco Casadei ha sollevato il tema dei servizi previsti al Cau (articolo sopra), oggi in gran parte "già svolti dai medici di base". Casadei ha parlato anche della della Casa della Salute, ricordando che "sarà fondamentale per la sua importanza, ma soprattutto per la sua forza, una costante comunicazione con tutti i medici e le strutture sanitarie operative sul nostro territorio, evidenziando in questo modo la necessità di ottimizzare le risorse esistenti migliorando di conseguenza l’efficienza di tutti i servizi sanitari locali". Invocata "l’apertura di un dialogo con la proprietà della Colonia Roma, che sappiamo ha offerto la propria disponibilità a progetti condivisi con l’amministrazione, rimanendo inascoltata". (foto Chiusoli)