I cantieri anti-alluvione: "Completati i primi lavori"

Rimini alza le difese contro il rischio di nuovi allagamenti. La riduzione dei pericoli dovuti a piene improvvise, alluvioni ed eventi meteo estremi è l’obiettivo primario del piano di interventi per la sicurezza idraulica messo in campo dal Comune nelle vie Consorziale, del Poggio e Buonanotte. Proprio in via Buonanotte, nei giorni scorsi, sono terminati gli ultimi lavori previsti dal progetto che – spiegano dall’amministrazione in una nota – ha come obiettivo il miglioramento della "sicurezza idraulica del territorio, ponendo fine a un percorso di opere indispensabili per la protezione dai rischi legati agli eventi meteorologici estremi".

Opere necessarie che aiuteranno il Comune a difendere strade e abitazioni della zona di fronte ad eventuali allerte. Come noto, le attività avevano interessato inizialmente la via Consorziale, dove è stato ottimizzato il deflusso delle acque con la posa di una condotta interrata, la risagomatura del fosso Barigello e il consolidamento delle sue sponde con pietre. "Successivamente - chiariscono da Palazzi Garampi - gli interventi attivati dal Comune di Rimini si sono spostati anche in via del Poggio, dove il potenziamento del fosso Rigardara ha incluso un nuovo attraversamento stradale interrato e il rafforzamento dei raccordi idraulici con calcestruzzo armato e massi".

L’ultima fase dei lavori, completata in questi giorni nella via Buonanotte, ha visto la riprofilatura dei fossi e la posa di nuove tubazioni per garantire un miglior deflusso idrico, portando in questo modo a compimento un’opera complessa e articolata. Il progetto, nel suo insieme, è stato finanziato con 100mila euro di contributi dal commissario straordinario, il generale Figliuolo, attraverso il piano per la ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione del maggio 2023.