I cantieri portano progresso e qualità

"Sinceramente non percorro spesso la zona di via Euterpe, ma sono a conoscenza del cantiere che ha tenuta bloccata la zona per un buon periodo e che finalmente aprirà – dice Antonio Baluardi -. Sono fermamente convinto che per migliorare la città occorra fare dei lavori a strade, creare sottopassaggi, rotonde: tutto questo per snellire il traffico.

Però per arrivare a certi risultati è necessario pazientare. Se guardiamo Rimini com’era vent’anni fa, ora è cambiata tantissimo, in meglio e sono contento di questo, anche se per arrivarci è occorsa un po’ di fatica, cantieri e traffico che ha fatto arrabbiare qualche cittadino".